FT: Британія відмовилася використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні

Уряд Великої Британії відмовився від спроби використати близько 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів, що зберігаються в британських банках, для допомоги Україні після того, як подібна ініціатива ЄС зазнала краху рано-вранці у п’ятницю, пише Financial Times.

Прем’єр-міністр сер Кір Стармер був прихильником ідеї використання знерухомлених російських активів для фінансування оборонних зусиль України у протистоянні повномасштабному вторгненню з боку більшого сусіда. Київ попереджав, що без додаткової підтримки країна може опинитися на межі колапсу на початку 2026 року.

Однак у четвер лідери ЄС домовилися надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, залучений під спільний бюджет блоку, після того як план використання знерухомлених російських суверенних активів провалився.

Британські посадовці заявили у п’ятницю, що Лондон не буде в односторонньому порядку використовувати заморожені російські активи у Великій Британії для допомоги Києву, оскільки такі дії планувалися лише синхронно з Австралією, Канадою та ЄС.

«Ми не будемо діяти без міжнародних партнерів», – заявив представник уряду, додавши, що Велика Британія «продовжить тісно співпрацювати з G7 та ЄС щодо фінансування України».

Попри відмову від цього плану, канцлерка казначейства Рейчел Рівз заявила, що Велика Британія «терміново» працюватиме з партнерами, щоб забезпечити Україну необхідним фінансуванням.

Вона додала, що підтримка України з боку Лондона залишається «непохитною».

Британські посадовці також повідомили, що уряд «перепрофілює» гарантії на 2 млрд доларів для кредитування Світового банку, перенісши на 2026 рік уже наявні зобов’язання для покриття «нагальних фінансових потреб» України.

Крім того, Велика Британія має окреме постійне зобов’язання надавати 3 млрд фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги.

Водночас міністри працюють над «планом Б» – альтернативними варіантами фінансування України.

У березні Велика Британія пообіцяла Україні кредит у розмірі 2,3 млрд фунтів стерлінгів, забезпечений прибутками від російських суверенних активів, на які накладені санкції.

Раніше цього місяця Financial Times повідомляла, що британські банки були стурбовані урядовою пропозицією використати приблизно 8 млрд фунтів стерлінгів заморожених російських активів як заставу для безвідсоткових кредитів Україні без надання гарантій захисту від можливих дій у відповідь з боку Москви.

Деякі провідні банкіри ставили під сумнів законність такого плану, побоюючись, що уряд створює новий прецедент, який може наражати банки на значні юридичні ризики у разі, якщо Росія подасть позови після досягнення мирної угоди.

Які саме банки у Великій Британії зберігають російські суверенні активи, невідомо, оскільки вони неохоче розкривають таку інформацію.

Обережність Стармера щодо односторонніх дій Британії проявляється попри те, що цього тижня він видав ліцензію на переказ 2,5 млрд фунтів стерлінгів заморожених коштів від продажу футбольного клубу Chelsea Романом Абрамовичем на користь України.

Прем’єр-міністр попередив колишнього власника клубу, що уряд Великої Британії готовий звернутися до суду, якщо той не погодиться розблокувати кошти.

Британський уряд запровадив санкції проти Абрамовича через його тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Згодом йому дозволили продати клуб за умови, що ні він, ні пов’язані з ним особи не отримають вигоди від угоди. Після продажу Chelsea та інших активів у 2022 році консорціуму на чолі з американськими інвесторами Тоддом Боелі та Clearlake Capital багатомільярдні надходження залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії.

План ЄС надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, який з’явився рано-вранці у п’ятницю, є компромісом після того, як державам-членам не вдалося домовитися про використання заморожених російських суверенних активів.

Ця фінансова угода є критично важливою для України та з’являється на тлі прагнення Європи закріпити свій вплив на мирні переговори під егідою США щодо завершення майже чотирирічної війни Росії проти Києва.

Протягом кількох місяців столиці ЄС сперечалися щодо використання 210 млрд євро російських коштів, більша частина яких зберігається в Бельгії, для забезпечення так званого репараційного кредиту для України.

Цей план зірвався після того, як Бельгія вимагала широких гарантій для покриття будь-яких фінансових ризиків, пов’язаних із кредитом, що змусило інших лідерів відхилити такі умови, за словами поінформованих джерел.

Після понад 16 годин переговорів лідери ЄС погодилися залучити 90 млрд євро на ринках капіталу під забезпечення невикористаних видатків спільного бюджету блоку для фінансування України протягом наступних двох років. Київ повинен буде повертати цей кредит лише після того, як Росія виплатить репарації.

Російські активи залишатимуться знерухомленими і в перспективі можуть бути використані для погашення кредиту, якщо Москва не погодиться на виплату репарацій.