У Корсуні-Шевченківському вибухнув автомобіль депутата міськради

24 грудня близько 22:00 у Корсуні-Шевченківському стався вибух автомобіля Audi Q7, що належить депутату міської ради Віталію Сторожуку. Про інцидент поліцію повідомив 39-річний власник авто.

Як повідомляє поліція Черкаської області, вибух стався на вулиці біля домоволодіння потерпілого. На місці працювали слідчо-оперативна група Черкаського райуправління поліції, оперативники кримінального розшуку та кримінального аналізу, експерти і вибухотехніки. Внаслідок вибуху та подальшого займання ніхто не постраждав, однак транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 п. 5 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Санкція статті передбачає покарання від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Реклама

Реклама

Про подію також повідомив сам Віталій Сторожук у Facebook. За його словами, ввечері 24 грудня він сів у автомобіль і почав рух, після чого спрацював вибуховий пристрій, закладений під дном машини. Депутат зазначив, що встиг вистрибнути з авто, однак автомобіль згорів повністю. Він переконаний, що йдеться не про нещасний випадок, а про замах на його життя.

Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до злочину. Речові докази вилучено, триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура.