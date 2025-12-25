На Рівненщині напали на працівників ТЦК й побили ломом військового: постраждалий у тяжкому стані

У Рівненській області група чоловіків напала на співробітників ТЦК. Одного з військових били ломом, він дістав тяжкі травми та був госпіталізований.

Про це повідомляє оперативне командування “Захід”.

Напад стався у середу, 24 грудня, під час виконання службових обов’язків військовослужбовцями Сарненського районного ТЦК та СП. За попередньою інформацією, патрульні намагалися зупинити машину, водій якої ігнорував вимоги щодо пред’явлення документів та втік на територію одного з підприємств.

Реклама

Реклама

“У ситуацію втрутилася група перехожих та, не розуміючи правових підстав затримання і контексту ситуації, сторонні особи здійснили фізичне перешкоджання законним вимогам правоохоронних органів, що виражалось в шарпанні за формений одяг, вигукуванні висловлювань, що містили нецензурну лексику, киданням палицями. А громадянином Є., під час події, було застосовано металевий предмет (лом), внаслідок чого один із військовослужбовців отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паренхіми обох легень”, – йдеться в повідомленні.

Стан постраждалого військовослужбовця медики оцінюють як тяжкий.

В ОК “Захід” підкреслюють, що подібні дії є прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України, поєднаний із насильством щодо військовослужбовців, а кримінальні дії мають отримати принципову правову оцінку.

“І сталося виключно через умисне не виконання певною часткою наших громадян мобілізаційного законодавства в частині своєчасного оновлення своїх військово-облікових даних та ухилення від військового обов’язку в умовах дії правового режиму воєнного стану”, – йдеться в повідомленні.

Відомості внесли до ЄРДР за ст. 350 ч. 2 ККУ, триває досудове розслідування.