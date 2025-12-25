Variety назвав найгірші фільми 2025 року

Американське видання Variety оприлюднило список найгірших фільмів 2025 року за версією своїх головних кінокритиків Оуена Глейбермана та Пітера Дебрюжа. Автори наголошують, що антирейтинги не менш важливі за підсумки «кращих», адже кожна невдала стрічка демонструє помилки, яких варто уникати в кіно.

Оуен Глейберман до п’ятірки найгірших відніс історичну драму Eden Рона Говарда з Джудом Лоу, яку назвав хаотичною та виснажливою, хорор Five Nights at Freddy’s 2 без напруги й логіки, музичну драму The Testament of Ann Lee з Амандою Сайфред, що, на його думку, перетворилася на затягнуте випробування для глядача, претензійний проєкт The Weeknd Hurry Up Tomorrow, а також драму Anemone з Даніелем Дей-Льюїсом, яка, за оцінкою критика, перевантажена темами й позбавлена динаміки.

Пітер Дебрюж у своєму списку найгірших фільмів року назвав екранізацію Стівена Кінга The Life of Chuck, яку розкритикував за надмірну сентиментальність, фантастичний блокбастер The Electric State братів Руссо за втрату візуальної ідеї оригіналу, нову версію War of the Worlds у форматі «екранного кіно», фільм The Actor з Андре Голландом за заплутаність і холодну подачу, а також хорор Presence Стівена Содерберга, який він охарактеризував як нудний і технічно перевантажений.

Реклама

Реклама

У Variety зазначають, що попри різку критику, частина цих стрічок зібрала значні касові збори або отримала нагороди глядацьких симпатій, однак це не змінило загальної оцінки професійних оглядачів.