Війська РФ ударили по ринку в центрі Херсона

Російські військові на Різдво масовано обстріляли середмістя Херсона, загинув мирний житель.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Опівдні на Різдво російські терористи масовано обстріляли середмістя Херсона. Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята… Цей удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці”, – поінформував Прокудін.

Він зазначив, що внаслідок численних ударів зруйновані торговельні точки.

Крім того, у Херсонській МВА повідомили, що зранку 25 грудня російські військові прицільно обстріляли житлові квартали селища Зеленівка. Пошкоджено щонайменше один приватний будинок, господарську споруду, мережу газопостачання. Інформація про поранених не надходила.

А близько 8 ранку загарбники обстріляли Чорнобаївку, внаслідок чого дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми 89-річна жінка. Постраждалу у стані середньої тяжкості доправили в лікарню.