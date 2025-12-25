У Києві двоє озброєних пістолетом чоловіків примусили таксиста возити їх безплатно

Двоє жителів Києва, погрожуючи таксисту пістолетом, змусили безплатно возити їх містом, а потім ще погрожували поліцейському. Зловмисників затримали, їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Києва.

Увечері у Шевченківському районі Києва двоє чоловіків підійшли до водія таксі, який чекав на пасажира в салоні автомобіля, сіли до автівки та, погрожуючи пістолетом, змусили рушити з місця.

Протягом тривалого часу водій був змушений їздити містом і виконувати вказівки нападників, які використовували автомобіль для власних справ. Близько опівночі у районі Нивок водій помітив екіпаж поліції та звернувся до правоохоронців по допомогу.

Під час спілкування з поліцейськими один із фігурантів погрожував застосуванням зброї, направивши пістолет у бік інспектора.

У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, поліцейські затримали обох порушників – 28-річних місцевих жителів. У одного із затриманих вилучили пістолет. Зброю відправили на експертизу.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини групою осіб. За вчинене, підозрюваним загрожує до пʼяти років позбавлення волі.