Контрабандисти намагалися вивезти до Румунії 17 вагонів цінної деревини під виглядом дров

Правоохоронці припинили схему незаконного експорту соснової деревини, яку приватне підприємство намагалося вивезти до Румунії під виглядом дров у 17 вагонах.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підприємство, знаючи про майбутню заборону експорту паливної деревини з 21 листопада 2025 року, придбало понад 1 500 куб. м деревини та завантажило її у вагони в Київській області для вивезення за кордон.

“Поглиблений митний огляд показав: замість дров експортували ділову соснову деревину, замасковану під паливну. На території чотирьох областей тривають огляди ще восьми вагонів”, – розповіли в прокуратурі.

У вже перевірених дев’яти вагонах виявлено понад 2 000 колод ділової сосни діаметром 15–54 см, об’ємом 165 куб. м, вартістю понад 1 млн грн.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-1 КК України – контрабанда лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі України.