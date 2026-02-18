Митники виявили товари Louis Vuitton, Chanel, Adidas та Nike у тайниках автобуса

У пункті пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією митники виявили спробу контрабанди брендового одягу та парфумерії орієнтовною вартістю понад 2,5 млн грн. Товари перевозили в пасажирському автобусі, що прямував із Туреччини до України.

Про це повідомили у Державній митній службі України. Під час митного контролю в транспортному засобі виявили незадекларовану парфумерну продукцію відомих світових брендів, зокрема Valentino, Louis Vuitton, Chanel, а також одяг і взуття торговельних марок Adidas, Nike, Diesel, Armani.

На кордоні з Румунією зупинили контрабанду брендового одягу та парфумів на 2,5 млн грн / Фото: ДМСУ

За даними митників, джинси, футболки та інші товари були приховані у спеціально виготовлених тайниках. За цими фактами розпочато дві справи про порушення митних правил — за ч. 2 ст. 471 та ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Незаконно переміщувані товари, а також автобус, який використовувався для їх транспортування, тимчасово вилучено.