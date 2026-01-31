У Литві виявили партії контрабандних сигарет, доставлених повітряними кулями з Білорусі

В Ігналінському районі Литви вранці 31 січня виявили партії контрабандних сигарет, доставлених з Білорусі повітряними кулями. Цього разу контрабандисти намагалися збільшити вантажі, прикріпивши до них більше куль.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

За даними прикордонної служби, повітряні кулі з нелегальними сигаретами були виявлені в прикордонній зоні на північному сході країни. Кожен вантаж транспортували дві повітряні кулі, у кожному з них знаходилося по 3 тисячі пачок сигарет, тоді як зазвичай один вантаж переносить одна куля з приблизно 1,5 тисячі пачок.

Як зазначив радник Служби охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс, подібні випадки в цьому регіоні трапляються нечасто, але не є поодинокими. З 24 листопада минулого року в прикордонних районах Литви тривають спільні рейди поліції, прикордонників, митної кримінальної служби та військової поліції.

За минулу добу в прикордонних районах перевірили 615 автомобілів і 742 особи. Загалом із початку рейдів було перевірено понад 31 тисячу автомобілів і 41 тисячу людей, перехоплено 72 повітряні кулі та вилучено понад 161 тисячу пачок контрабандних сигарет. Правоохоронці затримали 45 підозрюваних і розпочали п’ять досудових розслідувань.

Питання запуску повітряних куль з Білорусі розглядатимуть і на політичному рівні. Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругієнє повідомила, що ситуацію обговорять на засіданні Комісії з національної безпеки наступного тижня. Через фіксацію повітряних куль неодноразово призупиняли роботу Вільнюського аеропорту, зокрема цього тижня — тричі.

За словами керівника Національного центру кризового управління Вільмантаса Віткаускаса, це був найінтенсивніший зафіксований наплив цього року: до середи виявили вісім куль із контрабандними сигаретами, кілька їхніх уламків і затримали чотирьох осіб.

Раніше через зростання потоків контрабандних повітряних куль уряд Литви оголошував надзвичайну ситуацію та тимчасово закривав окремі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.