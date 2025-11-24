Десять лідерів ЄС прибули до Анголи на неформальний саміт щодо мирного плану для України

У столиці Анголи Луанде 24 листопада розпочався неформальний саміт лідерів Європейського Союзу, присвячений обговоренню мирного плану для України. Зустріч за ініціативою президента Європейської ради Антоніу Кошти зібрала десять очільників держав ЄС, інші долучилися онлайн.

Про це повідомила Європейська правда з посиланням на європейського посадовця, обізнаного з підготовкою зустрічі.

На саміт прибули десять лідерів країн ЄС, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта. Участь беруть глави Польщі, Іспанії, Чехії, Португалії, Німеччини, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Італії та Ірландії.

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас долучилася до обговорення у форматі відеозв’язку. Дистанційно присутні також очільники Австрії, Бельгії, Болгарії, Кіпру, Данії, Естонії, Греції, Фінляндії, Франції, Угорщини, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Румунії, Словенії та Швеції.

Основною темою саміту є вироблення позиції ЄС щодо мирного плану для України, обмін інформацією про результати переговорів у Женеві 23 листопада та планування подальших спільних дій.

Проведення зустрічі саме в Луанде пов’язане з тим, що там у цей день стартував заздалегідь запланований спільний саміт ЄС – Африканський Союз. Напередодні президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, «щоб дізнатися його оцінку ситуації».

Європейські лідери висловили занепокоєння щодо початкового 28-пунктного плану, переданого Києву минулого тижня, після чого розпочали розробку власних пропозицій. А після переговорів у Женеві США та Україна заявили про створення «оновленого» документа щодо можливого мирного врегулювання.