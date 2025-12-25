Експорт нафти з Казахстану обвалився після удару українських дронів по інфраструктурі КТК

Експорт казахстанської нафти сорту CPC Blend у грудні знизиться до найнижчого рівня за останні 14 місяців на тлі затримок з ремонтом російської портової інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), пошкодженої внаслідок ударів українських дронів. Про це повідомляють джерела на ринку, передає Reuters.

За їхніми словами, відвантаження CPC Blend скоротяться до близько 1,14 млн барелів на добу проти запланованих раніше 1,7 млн барелів. Такий показник стане найнижчим із жовтня 2024 року.

Причиною зниження експорту стали пошкодження терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ. 29 листопада українські дрони вразили об’єкт, унаслідок чого з трьох причалів залишився працювати лише один. Ситуацію ускладнили несприятливі погодні умови, які затримують ремонтні роботи.

Через обмежені можливості терміналу трейдери повідомляють про нову хвилю скасувань нафтових вантажів. Зокрема, з початку грудня обсяги відвантажень уже неодноразово коригувалися.

Термінал CPC є ключовим пунктом експорту нафти з родовищ Казахстану, які розробляють, зокрема, Chevron, Exxon Mobil, Eni та Shell. Представники консорціуму від коментарів утрималися.

Аналітики зазначають, що скорочення поставок CPC Blend вже вплинуло на ринок, підтримавши ціни на нафту Brent, а експортери вимушені частково перенаправляти обсяги альтернативними маршрутами, зокрема до Китаю або через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан.

За попередніми планами, у січні експорт CPC Blend може зрости до близько 1,65 млн барелів на добу, однак це залежатиме від темпів відновлення пошкодженої інфраструктури.