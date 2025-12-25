Збройні сили України повернули контроль над Куп’янськом у Харківській області – містом, про захоплення якого Генштаб ЗС РФ раніше звітував президенту Росії Володимиру Путіну. Про це повідомив пов’язаний з Міноборони РФ Telegram-канал «Рибаль». За його даними, ситуація в Куп’янську для російських військ «гірша за критичну».

«У самому Куп’янську ситуація, м’яко кажучи, гірша за критичну, і на східному березі теж», – йдеться в повідомленні. Також зазначається, що втрачено «немалу частину плацдарму» на західному березі річки Оскол, зокрема села Кондрашівка, Радьківка і Московка. Крім того, ЗСУ контролюють околиці молочно-консервного комбінату, пише «Рибарь».

Одне з діючих в Куп’янську підрозділів армії РФ за грудень втратило майже 150 військових «у спробах реалізувати неправдиві доповіді <…> на підступах до одного з “звільнених” в листопаді населених пунктів», йдеться в повідомленні.

За словами автора каналу, перші заяви в листопаді про взяття Куп’янська під повний контроль пролунали в момент, коли там діяли «виключно надмалі групи». «Нормального закріплення в місті, втім, не було ні до, ні після заяви про звільнення», – констатує «Рибалка».

Telegram-канал також підкреслює, що неправдива інформація, яку військове командування передає «нагору», шкодить ситуації на фронті: «Через невірні доповіді про ситуацію нагору, резерви, які »не знадобилися« для взяття і зачистки Куп’янська, були перекинуті на інші ділянки».

Заяви «Рибалки» підтримали й інші великі Z-блоги. Канал «Два майори» назвав повідомлення про взяття Куп’янська «інформаційно-психологічною операцією», в якій «ми перемогли самих себе». А «Військовий оглядач» заявив, що російські військові втратили контроль майже над усією територією Куп’янська.