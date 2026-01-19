Хартія оприлюднила відео зачистки Куп’янська: центр міста під контролем

Пошуково-ударне угруповання «Хартія» встановило контроль над центральною частиною Куп’янська та будівлею міської ради. Водночас підрозділи бригади продовжують зачищати місто від залишків російських окупантів.

Зазначається, що воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади «Хартія» продовжують зачищати Куп’янськ від залишків російських окупантів. Операції відбуваються безпосередньо в міській забудові.

У відео, знятому на нагрудні камери GoPro бійців-штурмовиків, зафіксовано блискавичну реакцію військових на прямий удар FPV-дрона, а також бойовий контакт із загарбником під час виконання завдання.

Реклама

Реклама

У підрозділі наголошують, що бойові дії в місті тривають, а українські військові продовжують виконувати поставлені завдання.