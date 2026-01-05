У Куп’янську захопили у полон навідника, який коригував удари по українських військових

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій провели спецоперацію з пошуку ворога в міській забудові Куп’янська. Коригувальника, який переховувався та змінював локації, виявили й затримали.

Про це повідомили в Силах Спеціальних Операцій ЗС України.

“Радіоперехоплення чітко вказували на наявність “щура” в одному з районів Куп’янська. Він постійно змінював свою локацію та переховувався”, – розповіли в ССО.

Реклама

Реклама

Через щільну міську забудову, велику кількість укриттів та потенційних вогневих позицій виявлення коригувальника тривало певний час. Результат – навідника виявили та взяли у полон.