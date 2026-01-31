DeepState повідомляє про повний контроль ЗСУ над Куп’янськом-Вузловим

Селище Куп’янськ-Вузловий повністю контролюється Силами оборони України. Спроби проникнення малих груп противника в населений пункт фіксують, але їх оперативно знищують.

Про це повідомляє DeepState.

За інформацією аналітиків, останніми днями підтвердженням контролю над селищем є щоденні відео українського військовослужбовця, який вільно пересувається центральною частиною Куп’янська-Вузлового.

Водночас зазначається, що інколи в селище проникають малі групи противника, які намагаються з району Піщаного інфільтруватися залізницею. Такі групи виявляють і зачищають, щоб не допустити подальшого накопичення сил противника.