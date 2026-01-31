        Суспільство

        DeepState повідомляє про повний контроль ЗСУ над Куп’янськом-Вузловим

        Сергій Бордовський
        31 Січня 2026 11:10
        читать на русском →
        Сили оборони утримують Куп’янськ-Вузловий / Фото: DeepState
        Сили оборони утримують Куп’янськ-Вузловий / Фото: DeepState

        Селище Куп’янськ-Вузловий повністю контролюється Силами оборони України. Спроби проникнення малих груп противника в населений пункт фіксують, але їх оперативно знищують.

        Про це повідомляє DeepState.

        За інформацією аналітиків, останніми днями підтвердженням контролю над селищем є щоденні відео українського військовослужбовця, який вільно пересувається центральною частиною Куп’янська-Вузлового.

        Реклама
        Реклама

        Водночас зазначається, що інколи в селище проникають малі групи противника, які намагаються з району Піщаного інфільтруватися залізницею. Такі групи виявляють і зачищають, щоб не допустити подальшого накопичення сил противника.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини