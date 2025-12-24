Зеленський пояснив ідею вільної економічної зони на Донбасі

Створення вільної економічної зони на Донбасі є форматом, який потенційно може врахувати позиції як української, так і російської сторін. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, передає Суспільне.

За словами глави держави, російська сторона наполягає на виведенні українських військ із Донецької області, тоді як Україна категорично проти цього. Водночас американські партнери, за його словами, намагаються знайти формат, який би враховував позиції обох сторін. Зеленський наголосив, що Україна відстоює формулювання «потенційні економічні зони», оскільки нині розглядаються дві опції територіальних домовленостей у межах можливої мирної угоди.

Перший варіант передбачає фіксацію лінії бойового зіткнення станом на момент ухвалення угоди. Якщо ж сторони не домовляться про принцип «стоїмо там, де стоїмо», то, за словами президента, залишаються лише два варіанти — продовження війни або пошук рішень через потенційні економічні зони.

Зеленський уточнив, що одна «невелика, але необхідна» вільна економічна зона може бути створена в демілітаризованому Енергодарі. Друга — на частині Донецької області, зокрема в районі таких міст, як Краматорськ і Словʼянськ. У такому разі йдеться про фактичну демілітаризацію зони: важке озброєння має бути відведене на визначену відстань — від 5 до 40 кілометрів. На територіях, звідки відійдуть українські війська, зберігатиметься українське управління та поліція, тоді як на інших ділянках перебуватимуть сили РФ.

Президент також зазначив, що з огляду на системні порушення домовленостей з боку Росії, контактна лінія фактично може перетворитися на зону вільної економіки з присутністю міжнародних сил, які забезпечуватимуть порядок і безпеку.

Водночас Зеленський наголосив, що створення вільної економічної зони на Донбасі неможливе без особливого рішення. За українським законодавством, такий формат може бути затверджений лише шляхом спеціального голосування в парламенті або через референдум. Президент уточнив, що американська сторона наполягає саме на референдумі, однак у такому разі на голосування має бути винесений весь мирний документ, а не окремі його пункти.

Референдум, за словами Зеленського, можливий лише за умови гарантованого припинення вогню щонайменше на 60 днів. Інакше він не буде легітимним і може призвести до внутрішнього розколу. Президент також підкреслив, що громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, не зможуть брати участь у такому голосуванні.

Як зазначається в пункті 14 мирного плану, який Україна наразі обговорює з американськими партнерами, створення вільної економічної зони потребуватиме спеціального схвалення українським парламентом або референдумом. При цьому, за словами Зеленського, саме референдум може дати найбільшу впевненість у легітимності такого рішення.