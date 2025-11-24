Суд конфіскував елітне авто у ексочільника одеської податкової

ВАКС частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів на понад 5,3 млн грн, якими користувалася родина колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області.

Про це йдеться у повідомленнях ДБР та САП.

За матеріалами ДБР, у родини експосадовця було виявлено елітні автомобілі Toyota Land Cruiser 200 (2018 року випуску) та Audi RSQ8 (2020 року), придбані за суттєво заниженими цінами — 300 тис. грн та 1,4 млн грн. При цьому їхня реальна ринкова вартість перевищувала 5,3 млн грн.

Слідство встановило, що згодом Audi RSQ8 було продано вже за ринковою ціною, а отримані кошти використані для придбання BMW X7 xDrive.

Аналіз доходів та витрат колишнього посадовця і членів його сім’ї засвідчив неможливість законного походження коштів для придбання цих авто. ВАКС погодився з доводами прокурора САП та постановив стягнути в дохід держави Toyota Land Cruiser 200, а також частину вартості Audi — 2,8 млн грн.

Позов подано на підставі матеріалів ДБР і НАЗК, а також доказів, зібраних прокурором САП. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів.