Ексголові “Укренерго” Кудрицькому зменшили розмір застави до 7,7 млн гривень

У Києві апеляційний суд частково змінив запобіжний захід для колишнього голови НЕК «Укренерго» Володимиру Кудрицькому на тримання під вартою із заставою у 7,7 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Адвокати Кудрицького просили змінити запобіжний захід на особисте зобовʼязання із покладанням ексочільника Укренерго відповідних обовʼязків. Суд клопотали не задовольнив.

Прокурори просили залишити запобіжний захід без змін.

Рішення суду – тримання Кудрицького під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн 736 грн.

Нагадаємо, 21 жовтня у колишнього керівника “Укренерго” Володимира Кудрицького ДБР провели обшуки. 28 жовтня у Державному бюро розслідувань підтвердили, що затримали колишнього голову правління “Укренерго” за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства “НЕК “Укренерго”.

29 жовтня Печерський райсуд Києва призначив екскерівнику “Укренерго” Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі понад 13,7 млн грн, які згодом були внесені.