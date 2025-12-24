Що насправді входить у прийом терапевта? І чому це важливіше, ніж здається

Терапевт – це перший лікар, до якого ми звертаємось, коли у нас виникають проблемі зі здоров’ям. Він проводить діагностику і призначає лікування, або направляє пацієнта до вузькопрофільного спеціаліста. Але це не все, що входить у його обов’язки.

Що і як відбувається на прийомі у терапевта і чому це важливо?

Коли треба йти до терапевта ?

Консультація терапевта – це перше, що потрібно отримати, якщо вас непокоїть будь-який недуг. Виключення становлять випадки, коли потрібна термінова госпіталізація, або якщо у вас вже є діагностоване хронічне захворювання і свій лікар (наприклад, ендокринолог, кардіолог, дерматолог та ін.)

Найчастіше до терапевта звертаються через:

підвищення температури;

простудні захворювання;

зниження зору, сльозотеча, біль в очах;

зниження слуху, біль у вухах;

скачки тиску, серцевого ритму, біль в області серця;

кашель, задишку;

набряки;

здутість живота, біль у животі, відчуття тяжкості;

порушення сечовипускання;

біль у спині, суглобах, м’язах;

проблеми зі шкірою (висипання, лущення, тріщини, виразки, папіломи);

різка зміна ваги тощо.

Також до терапевта варто звернутися через проблеми із пам’яттю, тривожність, безсоння, втрату концентрації і т.п.

Як проходить прийом у терапевта і що він включає

Прийом у терапевта включає декілька етапів:

Опитування пацієнта. Лікар розпитує де, як і що болить (або інший симптом), як часто і як довго він проявляється, коли симптом з’явився вперше, коли відчуття загострюються і зникають і т.д.

Також терапевт дізнається про те, які захворювання пацієнт переніс раніше, чи є у нього хронічні захворювання, які скарги взагалі його непокоять (навіть, якщо вони напряму не стосуються проблеми), чи були у пацієнта травми або операції, які захворювання є у членів родини, чи приймає пацієнт якісь препарати на постійній основі, який спосіб життя веде.

Діагностика. Лікар оглядає стан шкірних покровів і слизових оболонок, вимірює температуру, артеріальний тиск, пульс, частоту і якість дихання. Записує наявність інших даних: набряків, варикозного розширення вен, викривлення постави, обмеження рухливості тощо. Додаткова діагностика. Якщо отриманих раніше даних достатньо, лікар прописує лікування. Але часто доводиться використовувати додаткові діагностичні процедури: лабораторний скринінг, УЗД, рентгенографію, ЕКГ та ін. Якщо захворювання не входить в його кваліфікацію, терапевт видає направлення до вузькопрофільного спеціаліста (кардіолога, ортопеда, пульмонолога та інших).

Що ще має робити терапевт і чому це важливо

Окрім безпосередніх консультацій лікар-терапевт має:

проводити диспансерний огляд пацієнтів із хронічними захворюваннями;

слідкує і проводить вакцинацію і дегельмінтизацію пацієнтів;

надає рекомендації і консультації щодо способу життя (фізичної активності, харчування, режиму сну, боротьби зі стрессом);

інформує щодо профілактики захворювань і регулярні профілактичні огляди.

Це дуже важлива робота, яка дозволяє уникнути загострень хронічних патологій, діагностувати захворювання на ранніх стадіях, поки не з’явилися ускладнення.

