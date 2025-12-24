Що насправді входить у прийом терапевта? І чому це важливіше, ніж здається

Терапевт – це перший лікар, до якого ми звертаємось, коли у нас виникають проблемі зі здоров’ям. Він проводить діагностику і призначає лікування, або направляє пацієнта до вузькопрофільного спеціаліста. Але це не все, що входить у його обов’язки.
Що і як відбувається на прийомі у терапевта і чому це важливо?
Коли треба йти до терапевта ?
Консультація терапевта – це перше, що потрібно отримати, якщо вас непокоїть будь-який недуг. Виключення становлять випадки, коли потрібна термінова госпіталізація, або якщо у вас вже є діагностоване хронічне захворювання і свій лікар (наприклад, ендокринолог, кардіолог, дерматолог та ін.)
Найчастіше до терапевта звертаються через:
- підвищення температури;
- простудні захворювання;
- зниження зору, сльозотеча, біль в очах;
- зниження слуху, біль у вухах;
- скачки тиску, серцевого ритму, біль в області серця;
- кашель, задишку;
- набряки;
- здутість живота, біль у животі, відчуття тяжкості;
- порушення сечовипускання;
- біль у спині, суглобах, м’язах;
- проблеми зі шкірою (висипання, лущення, тріщини, виразки, папіломи);
- різка зміна ваги тощо.
Також до терапевта варто звернутися через проблеми із пам’яттю, тривожність, безсоння, втрату концентрації і т.п.
Як проходить прийом у терапевта і що він включає
Прийом у терапевта включає декілька етапів:
- Опитування пацієнта. Лікар розпитує де, як і що болить (або інший симптом), як часто і як довго він проявляється, коли симптом з’явився вперше, коли відчуття загострюються і зникають і т.д.
Також терапевт дізнається про те, які захворювання пацієнт переніс раніше, чи є у нього хронічні захворювання, які скарги взагалі його непокоять (навіть, якщо вони напряму не стосуються проблеми), чи були у пацієнта травми або операції, які захворювання є у членів родини, чи приймає пацієнт якісь препарати на постійній основі, який спосіб життя веде.
- Діагностика. Лікар оглядає стан шкірних покровів і слизових оболонок, вимірює температуру, артеріальний тиск, пульс, частоту і якість дихання. Записує наявність інших даних: набряків, варикозного розширення вен, викривлення постави, обмеження рухливості тощо.
- Додаткова діагностика. Якщо отриманих раніше даних достатньо, лікар прописує лікування. Але часто доводиться використовувати додаткові діагностичні процедури: лабораторний скринінг, УЗД, рентгенографію, ЕКГ та ін. Якщо захворювання не входить в його кваліфікацію, терапевт видає направлення до вузькопрофільного спеціаліста (кардіолога, ортопеда, пульмонолога та інших).
Що ще має робити терапевт і чому це важливо
Окрім безпосередніх консультацій лікар-терапевт має:
- проводити диспансерний огляд пацієнтів із хронічними захворюваннями;
- слідкує і проводить вакцинацію і дегельмінтизацію пацієнтів;
- надає рекомендації і консультації щодо способу життя (фізичної активності, харчування, режиму сну, боротьби зі стрессом);
- інформує щодо профілактики захворювань і регулярні профілактичні огляди.
Це дуже важлива робота, яка дозволяє уникнути загострень хронічних патологій, діагностувати захворювання на ранніх стадіях, поки не з’явилися ускладнення.
Де у Києві отримати консультацію кваліфікованого терапевта?
Якщо ви шукаєте уважного кваліфікованого терапевта в Києві, у клініці Vita Medical ви можете отримати консультацію з будь-якого питання. Також ми надаємо послуги сімейного терапевта і всіх вузькопрофільних спеціалістів, тож ви можете пройти повний курс діагностики і лікування на базі клініки.
Ліцензія на здійснення медичної практики МОЗ України №063190 от 20.09.2012 р.