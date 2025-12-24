У Дніпрі розкрили багатомільйонну схему на енергоефективності бюджетних установ

У Дніпрі поліцейські викрили організовану групу, яка привласнила понад 14,2 млн гривень, виділених на реалізацію програми з підвищення енергоефективності у бюджетних установах міста, зокрема школах. Про це повідомила Національна поліція України.

Поліція викрила посадовців і підрядників у схемі на 14,2 млн грн у Дніпрі / Фото: Нацполіція

За даними слідства, у квітні 2025 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували масштабну схему заволодіння бюджетними коштами. До злочинної діяльності були причетні директор комунального підприємства, двоє його заступників, директор компанії-підрядника, два керівники компаній-субпідрядників та інженер з технічного нагляду.

Як встановили правоохоронці, посадовці діяли за попередньою змовою: у документах навмисно завищували вартість будівельних матеріалів, а також підписували акти виконаних робіт із недостовірними відомостями. Отримані кошти виводили у готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Експертизи підтвердили, що сума завданих збитків перевищує 14,2 млн гривень. Під час обшуків у квітні було вилучено майже 50 тисяч доларів, понад 923 тисячі гривень, 7,2 тисячі євро, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.