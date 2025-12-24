“Злив” інтимних фото антикорупціонера Шабуніна: в ОГП прокоментували звернення

Звернення очільника “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна щодо оприлюднення його інтимних фото з вилученого ДБР телефону було розглянуто й сьогодні кримінальне провадження зареєстрували в ЄРДР.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на коментар Офісу генерального прокурора.

“Звернення щодо вчинення злочину, яке надійшло від громадянина Шабуніна, було розглянуте виконавцями вчора – 23 грудня, і сьогодні – 24 грудня, за результатами розгляду до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) та ч. 2 ст. 387 (Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального Кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, заяву про злочин він надіслав електронною поштою 18 грудня, після чого, згідно зі ст. 214 КПК прокуратура мала протягом доби зареєструвати заяву і одразу повідомити про це заявника.

“Тобто Кравченко зареєстрував провадження лише через два дні після моєї скарги в суд і то лише з публічного купня. І навіть в цьому генпрокурор порушив закон, бо не повідомив про реєстрацію заявника. В мене досі немає офіційного повідомлення, тож я чекаю або на документ, або на особисто Кравченка в суді”, – написав Шабунін.

Нагадаємо, очільник “Центру протидії корупції” Віталій Шабунін повідомив, що звернувся до суду зі скаргою на генпрокурора Руслана Кравченка через відмову реєструвати заяву про злочин щодо злитих з телефону його інтимних фото.