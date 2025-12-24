Удар по ТЕЦ під Харковом: частина міста залишилася без опалення та гарячої води

Внаслідок ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста. Обмежено подачу тепла та гарячої води до будинків.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Станом на зараз тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення. Припинено постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах.

Про удар по ТЕЦ сьогодні повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту”, – написав Терехов.

За даними КП “Харківські теплові мережі”, там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для мешканців зазначених районів знижено температуру теплоносія. Як пояснили комунальники, крок є необхідним для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади почнуть відновлювальні роботи.