Російський удар по ТЕЦ у передмісті Харкова: в місті впала напруга, введені аварійні відключення

Російські війська завдали серії прицільних ударів по теплоелектроцентралі у найближчому передмісті Харкова, що призвело до суттєвого падіння напруги в місті та проблем із теплопостачанням і роботою транспорту. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, також є поранені. Наразі всі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, місто вимушено переходить на режим «енергоострова», щоб зменшити наслідки для мешканців.

Через пошкодження енергосистеми тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. За словами мера, фахівці вже працюють над стабілізацією ситуації.

Реклама

Реклама

Рух харківським метрополітеном відновлено. Водночас у місті введені графіки аварійних відключень електроенергії від «Харківобленерго». Терехов закликав харків’ян із розумінням поставитися до ситуації та довіряти роботі фахівців, які працюють у надзвичайно складних умовах.