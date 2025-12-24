Службовий пес митниці винюхав 4 кг наркотиків, схованих на спині закарпатця

На митному посту «Ужгород-автомобільний» митники викрили спробу незаконного переміщення амфетаміну загальною вагою близько 4 кілограмів. Про це повідомила Державна митна служба України.

На кордоні зі Словаччиною митники вилучили близько 4 кг амфетаміну / Фото: ДПСУ

Автомобіль Audi Q3 зі Словаччини заїхав під керуванням громадянки України, разом із якою кордон перетинав 42-річний житель Закарпаття. Під час митного контролю вони обрали смугу «зелений коридор», заявивши про відсутність заборонених до переміщення предметів. Водночас митники мали оперативну інформацію правоохоронців про можливе перевезення наркотиків.

Автомобіль направили на поглиблений огляд спільно з працівниками Нацполіції Закарпатської області та прикордонниками. До перевірки залучили кінологічну команду Закарпатської митниці. Службовий пес Річі зреагував на пасажира, до спини якого було прикріплено пакунок із кристалоподібною речовиною вагою майже 1 кг, схожою на амфетамін.

Під час подальшого огляду речей та автомобіля собака виявив ще понад 1 кг речовини, схожої на амфетамін, захованої в упаковці з-під прального порошку. Експрес-тест приладом «Rapiscan» підтвердив, що вилучене є амфетаміном.

Згодом кінологічна команда разом із поліцейськими провела обшук за місцем проживання фігурантів у Мукачівському районі, де в помешканні було виявлено ще близько 2 кг психотропної речовини амфетамін.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів.