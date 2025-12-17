        Кримінал

        У Франції провели обшуки в ексгенпрокурора Піскуна

        Віктор Алєксєєв
        17 Грудня 2025 22:02
        Святослав Піскун / Фото hvylya.net
        Французькі правоохоронці за запитом Державного бюро розслідувань провели у Франції обшуки в колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна.

        “Під час проведення обшуків з’явилися підстави для його затримання згідно французького законодавства”,- повідомили агентству Інтерфакс-Україна в ДБР.

        Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора України в різні періоди та був нардепом від нині забороненої “Партії регіонів”. Він також є генерал-лейтенантом податкової міліції та державним радником юстиції.

        За інформацією Бюро, французькі правоохоронці проводили слідчі дії у Піскуна за запитом ДБР.


