Вікна Rehau — поєднання німецької якості та довговічності

Коли мова йде про надійні віконні системи, одне з перших імен, яке спадає на думку, — Rehau. Завдяки десятиліттям інновацій, вікна Рехау стали символом надійності в житловому та комерційному будівництві.

Переваги металопластикових вікон Rehau

Популярність продукції базується на комплексі сильних сторін:

Німецька якість і сертифіковане виробництво. Суворий контроль на всіх етапах забезпечує еталонну точність у кожній деталі.

Висока енергоефективність. Завдяки багатокамерній конструкції металопластикові вікна Рехау відмінно утримують тепло і відповідають високим стандартам як енергоефективні вікна.

Відмінна герметичність і шумоізоляція. Два контури ущільнення створюють щільне прилягання, захищаючи від протягів, пилу і вуличного шуму.

Довговічність і мінімальний догляд. Якісний ПВХ-матеріал стійкий до ультрафіолету і перепадів температур, не жовтіє і не розтріскується з часом.

Види та особливості профільних систем Rehau

Компанія пропонує кілька серій профілів, розроблених під різні завдання і клімат.

Rehau Euro-Design 60 — класичне рішення для квартир з базовим рівнем тепло- та шумоізоляції.

Rehau Synego — профіль Rehau для об’єктів з підвищеними вимогами до енергозбереження. Завдяки 7 камерам забезпечує кращий захист від холоду.

Rehau Geneo — флагманська система з матеріалу RAU-FIPRO, підходить для панорамних конструкцій, забезпечує максимальну міцність і високу теплоізоляцію.

Таблиця 1. Популярні профільні системи Rehau

Серія профілю Монтажна глибина Кількість камер Особливості Rehau Euro Design 60 мм 3 Базовий рівень, підходить для квартир і офісів Rehau Synego 80 мм 7 Підвищена тепло- та шумоізоляція Rehau Geneo 86 мм 6 Армування RAU-FIPRO, преміум-сегмент

Енергоефективність та конструктивні особливості

Висока енергоефективність вікон Рехау досягається за рахунок трьох ключових елементів:

Ущільнення — два контури створюють надійний бар’єр від протягів і вологи.

Склопакет — двокамерні енергозберігаючі склопакети допомагають максимально зберігати тепло.

Фурнітура — механізми забезпечують щільний притиск по всьому периметру.

Завдяки цій комбінації вікна забезпечують ідеальну герметичність і допомагають знижувати витрати на опалення.

Таблиця 2. Технічні показники вікон Rehau

Параметр Значення Коефіцієнт теплопередачі Uf до 0,86 Вт/м²К Рівень шумоізоляції до 47 дБ Термін служби понад 40 років Гарантія до 10 років

Чому вибирають пластикові вікна Rehau

Популярність бренду базується на балансі вартості та довговічності, суворому контролі якості та естетичному зовнішньому вигляді профілів. Тому пластикові вікна Рехау залишаються одними з лідерів ринку.

