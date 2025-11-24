Вікна Rehau — поєднання німецької якості та довговічності

Коли мова йде про надійні віконні системи, одне з перших імен, яке спадає на думку, — Rehau. Завдяки десятиліттям інновацій, вікна Рехау стали символом надійності в житловому та комерційному будівництві.
Переваги металопластикових вікон Rehau
Популярність продукції базується на комплексі сильних сторін:
Німецька якість і сертифіковане виробництво. Суворий контроль на всіх етапах забезпечує еталонну точність у кожній деталі.
Висока енергоефективність. Завдяки багатокамерній конструкції металопластикові вікна Рехау відмінно утримують тепло і відповідають високим стандартам як енергоефективні вікна.
Відмінна герметичність і шумоізоляція. Два контури ущільнення створюють щільне прилягання, захищаючи від протягів, пилу і вуличного шуму.
Довговічність і мінімальний догляд. Якісний ПВХ-матеріал стійкий до ультрафіолету і перепадів температур, не жовтіє і не розтріскується з часом.
Види та особливості профільних систем Rehau
Компанія пропонує кілька серій профілів, розроблених під різні завдання і клімат.
Rehau Euro-Design 60 — класичне рішення для квартир з базовим рівнем тепло- та шумоізоляції.
Rehau Synego — профіль Rehau для об’єктів з підвищеними вимогами до енергозбереження. Завдяки 7 камерам забезпечує кращий захист від холоду.
Rehau Geneo — флагманська система з матеріалу RAU-FIPRO, підходить для панорамних конструкцій, забезпечує максимальну міцність і високу теплоізоляцію.
Таблиця 1. Популярні профільні системи Rehau
|
Серія профілю
|
Монтажна глибина
|
Кількість камер
|
Особливості
|
Rehau Euro Design
|
60 мм
|
3
|
Базовий рівень, підходить для квартир і офісів
|
Rehau Synego
|
80 мм
|
7
|
Підвищена тепло- та шумоізоляція
|
Rehau Geneo
|
86 мм
|
6
|
Армування RAU-FIPRO, преміум-сегмент
Енергоефективність та конструктивні особливості
Висока енергоефективність вікон Рехау досягається за рахунок трьох ключових елементів:
Ущільнення — два контури створюють надійний бар’єр від протягів і вологи.
Склопакет — двокамерні енергозберігаючі склопакети допомагають максимально зберігати тепло.
Фурнітура — механізми забезпечують щільний притиск по всьому периметру.
Завдяки цій комбінації вікна забезпечують ідеальну герметичність і допомагають знижувати витрати на опалення.
Таблиця 2. Технічні показники вікон Rehau
|
Параметр
|
Значення
|
Коефіцієнт теплопередачі Uf
|
до 0,86 Вт/м²К
|
Рівень шумоізоляції
|
до 47 дБ
|
Термін служби
|
понад 40 років
|
Гарантія
|
до 10 років
Чому вибирають пластикові вікна Rehau
Популярність бренду базується на балансі вартості та довговічності, суворому контролі якості та естетичному зовнішньому вигляді профілів. Тому пластикові вікна Рехау залишаються одними з лідерів ринку.
