Мер Львова розповів деталі інциденту зі стріляниною на подвір’ї школи

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив деталі стрілянини, що сталася на території школи після конфлікту між батьками третьокласників. Він наголосив, що будь-яка зброя в навчальних закладах є неприпустимою.

Через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей чи педагогів не постраждав. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, інцидент стався після сварки між учнями третього класу. Батьки прийшли до школи, щоб з’ясувати ситуацію, але після розмови вже на подвір’ї знову вступили в конфлікт, який переріс у стрілянину.

Один із чоловіків отримав поранення. Стан пораненого стабільний і задовільний, йому надають допомогу в міській лікарні. На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини.

Садовий підкреслив, що використання будь-якої зброї на території школи є абсолютно неприйнятним і становить загрозу для дітей та педагогів. Мер також заявив, що людям, які порушують такі правила, слід назавжди заборонити право на зберігання зброї.

«Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом», — додав Садовий.