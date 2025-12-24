Поліція спростувала чутки про причетність посадовця МВС до смертельної ДТП у Харкові

Інформація про нібито причетність посадової особи Міністерства внутрішніх справ до смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Харкові не відповідає дійсності. Про це повідомила Поліція Харківської області.

За офіційними даними, ДТП сталася 18 грудня близько 22:50 на вулиці Полтавський Шлях, 147. Автомобіль Toyota Hilux здійснив наїзд на чоловіка та жінку, які загинули на місці події. За кермом перебував 39-річний чоловік, який не є працівником правоохоронних органів і не має жодного стосунку до МВС.

За фактом аварії проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Реклама