У львівській школі сталася стрілянина між батьками: один поранений

У Львові на подвір’ї середньої школи №13 на Сихові сталася стрілянина між двома батьками учнів. Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк, а також Львівська поліція.

За попередніми даними, конфлікт між чоловіками виник після зустрічі в кабінеті директора за участі соціального працівника, де обговорювали суперечку між їхніми дітьми — однокласниками початкової школи. Уже на подвір’ї словесна сварка переросла в бійку, після чого один із батьків дістав зброю та здійснив кілька пострілів, поранивши опонента в живіт і ногу.

Поліція уточнила, що йдеться про постріли з травматичної зброї. Інспектор служби охорони одразу втрутився в бійку, відібрав зброю та викликав швидку. Обох чоловіків госпіталізовано.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ. Закалюк наголосив, що будь-які прояви агресії, погрози чи використання зброї на території навчальних закладів є грубим порушенням закону та становлять загрозу для дітей.