Українець Данило Явгусишин вперше в історії здобув Кубок Імператора з сумо

Український борець сумо Данило Явгусишин уперше в історії здобув Кубок Імператора на турнірі Kyushu Basho у Фукуоці. Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Данило Явгусишин, який у професійному сумо виступає під ринговим ім’ям Аонішікі Арата, став першим представником України, що виграв один із головних ґранд-турнірів — Кубок Імператора.

На турнірі Kyushu Basho у японській Фукуоці 21-річний борець із Вінниці здобув 12 перемог у 15 поєдинках та вийшов до плейоф. У фіналі він протистояв монгольському сумоїсту Хосьорю Томокацу й переміг його кидком окурінаге.

Аонішікі виборов своє перше чемпіонство у найвищому дивізіоні Макуучі та отримав дві спеціальні відзнаки — за визначні досягнення та за техніку бою.

Явгусишин займається сумо з семи років, він чемпіон Європи-2019 та триразовий чемпіон України.

Мінмолодьспорт привітало спортсмена з історичною перемогою та побажало нових успіхів.