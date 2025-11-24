За ніч ліквідовано 125 ворожих дронів з 162, є влучання на Харківщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині

У ніч на 24 листопада Росія атакувала Україну 162 ударними дронами різних типів. Повітряним силам та іншим підрозділам оборони вдалося збити або подавити 125 БпЛА, але зафіксовано 37 влучань і є жертви серед цивільних.

У ніч на 24 листопада Росія завдала масованого удару по Україні, використавши 162 ударні безпілотники Shahed, «Гербера» та інші типи дронів, про що повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Атака здійснювалася з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Понад 80 запущених апаратів були «шахедами».

Відбиття удару забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили, що працюють з безпілотними системами.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 37 влучань ударних дронів у 15 локаціях, а також падіння уламків на одній ділянці.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Повідомляється про загиблих серед мирного населення.