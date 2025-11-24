Нетверезий киянин трощив алкоголь у супермаркеті після невдалої спроби крадіжки

У Києві затримали 39-річного чоловіка, який у нетверезому стані намагався викрасти алкоголь і розтрощив товар у супермаркеті. За хуліганство йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

У Києві затримали чоловіка, який влаштував погром у супермаркеті / Фото: Нацполіція

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який у нетверезому стані намагався викрасти пляшку алкоголю та влаштував погром у супермаркеті, про що повідомили в поліції. До Дніпровського управління поліції звернулася адміністраторка магазину й повідомила, що покупець кричить нецензурною лайкою та розбиває алкоголь на полицях.

Правоохоронці встановили, що 39-річний місцевий мешканець намагався викрасти пляшку спиртного. Коли охоронець зробив йому зауваження, чоловік почав скидати пляшки на підлогу та навмисно їх бити. Поліцейські затримали порушника в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Дізнавачі оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.