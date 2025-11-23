На Нікопольщині двоє загиблих, поранені діти й поліцейські, понад 140 ударів за добу

На Дніпропетровщині російські війська зранку 23 листопада поновили масовані атаки на Нікопольський район. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

У Марганці ворог скерував кілька FPV-дронів та вдарив артилерією по одній з вулиць міста. Внаслідок атаки загинули 39-річний водій ВАЗу та 42-річна пасажирка. Ще одна 69-річна жінка у вкрай тяжкому стані була доправлена до лікарні – її знайшли без свідомості. Автомобіль після удару врізався у дерево, на місці працюють слідчі. Також акубаротравми зазнала 21-річна місцева мешканка, по якій влучив інший FPV-дрон.

Ворог продовжує атаки на прифронтові громади Дніпропетровщини / Фото Нацполіція

Під обстріл потрапив і екіпаж поліції: службове авто з двома співробітниками відділу реагування патрульної поліції зазнало пошкоджень після чергової атаки безпілотника по житловому будинку в Марганці.

Сьогодні одними з головних цілей для російських дронів знову стали автозаправні станції — майже десять ударів по АЗС зафіксовано лише у Нікополі та його околицях. Внаслідок атак по Нікополю та Червоногригорівській громаді поранені троє жінок, одну з них із травмами голови шпиталізовано.

Поліція повідомляє про масштабні руйнування: пошкоджено інфраструктуру, транспорт, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, агрофірму, сонячні панелі. Один приватний будинок знищено повністю. Загалом за добу окупанти завдали понад 140 ударів по містах та селах району.