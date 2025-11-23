Українські дрони вразили хімзавод і енергооб’єкти окупантів у Криму – “Мадяр” Бровді

Українські Сили безпілотних систем завдали нових точних ударів по військовій інфраструктурі Росії на тимчасово окупованому півострові. Про це повідомив командир Центру СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, «птахи» СБС завітали на хімічний завод «Бром» у Красноперекопську, що працює на військово-промисловий комплекс РФ, а також влучили по низці енергооб’єктів, критичних для енергосистеми окупантів.

«Красноперекопська підстанція — один із ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова», — зазначив Бровді. Він додав, що ночі 22 та 23 листопада були для росіян «гучними», а ситуація на півострові ускладнюється дефіцитом пального.

Птахи СБС завітали на хімзавод БРОМ, що працює на ВПК окупанта

КРАСНОПЕРЕКОПСЬК Крим



Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях.

Ночі 22 та 23.11 на хробачих болотах видалися гучними.

Красноперекопська ПС- один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова pic.twitter.com/bVXADbSg5O — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) November 23, 2025

Удар став «візитом ввічливості», який здійснили дрони 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформованого 14-го полку СБС). Бровді натякнув, що це лише початок, додавши: «Далі БАДАБУМ буде…».