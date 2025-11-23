        Політика

        США вносять зміни до плану миру: Рубіо заявив про найпродуктивніший день переговорів

        Віктор Алєксєєв
        23 Листопада 2025 20:12
        читать на русском →
        Брифінг Секретаря Держдепу США Марко Рубіо і керівника Офісу президента Андрія Єрмака / Скріншот трансляції
        Брифінг Секретаря Держдепу США Марко Рубіо і керівника Офісу президента Андрія Єрмака / Скріншот трансляції

        Державний секретар США Марко Рубіо назвав сьогоднішні зустрічі у Женеві «найпродуктивнішими та найзмістовнішими» у всьому мирному процесі. Про це він заявив під час брифінгу після завершення першої частини переговорів, передає Sky News.

        За словами Рубіо, американська команда вже працює над коригуванням мирного плану – з урахуванням пропозицій української сторони.

        «У нас уже є дуже якісний проєкт документа, побудований на основі внесків усіх сторін, і сьогодні ми змогли пройтися по багатьох пунктах, детально, один за одним. Ми досягли хорошого прогресу», — сказав він.

        Реклама
        Реклама

        Американська й українська делегації продовжують роботу над уточненнями: «Наші команди зараз у своїх кімнатах і опрацьовують подані пропозиції. Ми робимо зміни, щоб ще більше скоротити розбіжності та наблизитися до того, що буде прийнятним і для України, і для Сполучених Штатів».

        Рубіо наголосив, що будь-який мирний план потребує особистого схвалення президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, а також «позиції Росії». Водночас він заявив, що «почувається комфортно» щодо цього етапу.

        Очікується, що пізніше сьогодні може з’явитися додаткове оновлення за підсумками подальших дискусій.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини