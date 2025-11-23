Український сумоїст вперше в історії виграв змагання найвищого рангу в світі

Український борець сумо Данило Явгустишин здобув історичну перемогу на престижному японському турнірі Kyushu Basho, вигравши Кубок Імператора та ставши першим українцем, який підкорив елітний дивізіон світового сумо.

Останній етап змагального року відбувався з 9 по 23 листопада у Фукуоці. Україну представляли два сумоїсти: Сергій Соколовський (Сісі Масару) та Данило Явгусишин (Аонісікі). Упродовж 15 сутичок Аонісікі здобув 12 перемог і вийшов до чемпіонського плейофу, де зустрівся з представником Монголії Сугаррагчаагійном Бямбасуреном (Хосьорю Томокацу).

У вирішальному поєдинку українець застосував техніку окурінаге — кидок суперника ззаду — і здобув перемогу, вчетверте в кар’єрі перегравши Хосьорю та ставши чемпіоном башьо.

Значення цієї перемоги — безпрецедентне:

Українець уперше в історії виграв змагання елітного дивізіону макууті.

Це також перша перемога європейського сумоїста на такому рівні за майже вісім років.

У 21 рік і вісім місяців Аонісікі став четвертим наймолодшим чемпіоном в історії макууті.

Україна стала сьомою країною, чий спортсмен здобув титул у найпрестижнішому дивізіоні сумо.

Перемога також відкриває шлях Явгустишину до підвищення у ранг озекі — другого за престижністю в світовому сумо. За інформацією Nikkan Sports, після фіналу суддівський відділ Асоціації сумо провів позачергову нараду та видав рекомендацію щодо підвищення українця. Остаточне рішення очікують 26 листопада, коли збереться рада асоціації.

Вражає і швидкість кар’єрного злету Аонісікі: він провів лише 14 турнірів від дебюту, ставши другим найшвидшим сумоїстом в історії, який здобув титул у макууті (без урахування системи цукедаші).

Сам чемпіон налаштований рішуче рухатися далі.

«Ні, це тільки початок», — сказав Аонісікі, відповідаючи на запитання BBC Sport про свій прогрес у сумо за останні три роки.