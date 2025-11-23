Трамп: мирний план щодо України — не моя остаточна пропозиція

Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий піти на поступки Україні після того, як Кір Стармер заявив, що американська мирна угода може залишити країну беззахисною перед російською агресією, пише The Telegraph.

У суботу президент США сказав, що його 28-пунктова пропозиція, згідно з якою Україна має віддати ключові території та скоротити чисельність армії, «не є моєю остаточною пропозицією».

«Ми хочемо досягти миру. Це мало статися вже давно… Ми намагаємося закінчити це. Так чи інакше ми повинні це закінчити», — сказав він.

На запитання, чи є план, який був відкинутий європейськими лідерами, його фінальною пропозицією для завершення війни з Росією, він відповів: «Ні, не остаточна».

Втім, Трамп додав, що якщо президент України Володимир Зеленський не прийме план до четверга, то він може «продовжувати боротися до останнього».

Кір Стармер разом із Фрідріхом Мерцом та Емманюелем Макроном, лідерами Німеччини та Франції, у суботу розкритикували елементи плану, попередивши, що він змусить Україну віддати території і залишить її беззахисною перед подальшою агресією.

Виступаючи на саміті G20 у Південній Африці, Стармер сказав, що його «непокоїть» ідея обмеження чисельності армії, аргументуючи тим, що «у разі перемир’я Україна має мати можливість захищатися».

«Звичайно, я думаю, що це має бути зроблено якнайшвидше, але це має бути справедливий і тривалий мир, тож потрібно зробити все правильно», — додав він.

Британський уряд стурбований тим, що якщо Україну змусити скоротити частину своїх збройних сил, вона стане вразливою до чергового несподіваного зимового наступу Росії цього року.

Чиновники побоюються, що Росія може порушити мирну угоду, як це сталося у травні, коли вона здійснила сотні ударів дронами та ракетами під час триденного перемир’я.

Скорочення кількості українських військовослужбовців, яких зараз від 800 000 до 850 000, полегшить Росії можливість атакувати критичну енергетичну інфраструктуру в найхолодніші місяці року.

Такий підхід давно є елементом стратегії сил Володимира Путіна, які розпочали жорстокий зимовий наступ у 2022 році, намагаючись захопити Донбас — безуспішно.

Американський план передбачає обмеження чисельності Збройних сил України до 600 000 осіб, втрату трьох областей на користь Росії, включно з Кримом, та повернення Росії до G7 (ставши таким чином G8).

У межах плану Трампа Україні не дозволено розміщувати війська НАТО, а іноземні винищувачі зможуть базуватися лише в Польщі.

Коментарі Трампа означають зміну його попередньої позиції, коли він заявляв, що Зеленському «доведеться полюбити» мирний план. Американські чиновники погрожували припинити постачання зброї та розвідданих Україні, якщо вимоги не будуть виконані.

Путін сказав своєму Радбезу у п’ятницю, що готовий «проявити гнучкість», але також готовий продовжувати війну.

Російський лідер заявив, що «Україна та її європейські союзники» досі «мріють» про поразку Росії на полі бою, але, вважає Путін, його війська захоплять нові території силою, якщо угода не буде підписана.

Він сказав: «Якщо Київ не хоче обговорювати пропозиції президента Трампа і відмовляється це робити, то і він, і європейські підбурювачі війни мають розуміти, що події, які відбулися в Куп’янську (Путін вважає, що російські війська захопили це місто, – ред.), неминуче повторяться в інших ключових секторах фронту».

Позиції Зеленського у переговорах, імовірно, слабкі. Ймовірне падіння Покровська — важливого дорожнього та залізничного вузла — зробить більш уразливими ключові гарнізонні міста Донбасу: Краматорськ і Слов’янськ.

Джонатан Павелл, радник з нацбезпеки Кіра Стармера, зустрінеться у неділю в Женеві з європейськими, українськими та американськими представниками, зокрема держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом, щоб обговорити майбутнє плану.

Очікується, що Павелл наполягатиме на тому, що західні країни не можуть висувати Україні жодних обмежень на її здатність оборонятися, у разі якщо перемир’я зірветься й Путін отримає перевагу на полі бою.

Ця позиція, яку поділяють інші західні союзники, свідчить про те, що серед друзів України в Європі мало довіри до того, що Росія дотримуватиметься своїх обіцянок після укладення угоди.

Водночас, як розуміють західні оборонні чиновники, їх надихає один із пунктів американського плану: надання Україні гарантій безпеки за моделлю НАТО та запевнення, що напад Росії розглядатиметься як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Вони планують сказати Рубіо, що США не можуть вести переговори про гарантії безпеки, підтримані НАТО, без консультацій з усім альянсом. План Трампа також забороняє Україні вступати до НАТО, попри підтримку членів Альянсу надати членство після війни.

Джерела у США повідомили сайту Axios, що угода була б «спільною роботою» США, України та Росії і що вона може змінюватися.

Зеленський, який заявив, що Україна стоїть перед вибором між втратою «гідності» через прийняття плану Трампа і втратою ключового союзника — Сполучених Штатів, у суботу двічі говорив зі Стармером, включно з розмовою, до якої приєднався прем’єр Канади Марк Карні.

Зеленський сказав, що він і Стармер мали «тривалу розмову та обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу».

«Координація продовжиться, і я вдячний британському суспільству за їхню підтримку», — сказав він.

Український лідер також повторив приватні побоювання європейських столиць, попередивши про «третє вторгнення» і «новий удар по Україні», якщо він не отримає гарантії безпеки в будь-якій мирній угоді.

Кирило Дмитрієв, російський представник, який був поінформований про план командою Трампа, сказав, що він більш оптимістичний щодо цієї угоди, ніж щодо попередніх спроб перемир’я, тому що «російську позицію дійсно почули».

Рішення Трампа консультуватися з Росією, а не з Україною, під час розробки плану обурило деяких європейських лідерів, які вважали, що їх поставили перед фактом, коли про план стало відомо зі ЗМІ.

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, сказав, що говорив із Трампом і пояснив йому, що «на кону весь європейський континент», а прем’єр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія «не може диктувати свої умови Україні та Європі».

Емманюель Макрон, президент Франції, сказав, що мирний план Трампа «потребує перегляду», аргументуючи, що він може підірвати суверенітет Європи та НАТО.

Кір Стармер розмовляв із Трампом у суботу ввечері і «передав зміст дискусій, які відбуваються між партнерами Коаліції бажаючих на саміті G20», сказав його речник. Очікується, що вони продовжать розмову у неділю.

Лідери країн Північно-Балтійської вісімки також заявили, що говорили із Зеленським і продовжать підтримувати Київ та надавати Україні зброю для боротьби з російською агресією.

Ця група країн, до якої входять Данія, Естонія та Швеція, заявила, що Україна «готова до переговорів і, як зазначив президент Зеленський, працює над документом, підготовленим США», тоді як Росія «поки що не взяла на себе зобов’язань щодо припинення вогню чи дій, що ведуть до миру».

Марко Рубіо, державний секретар США, у суботу ввечері наполягав, що мирний план був розроблений Вашингтоном і ґрунтується на внесках як російської, так і української сторін, попри критику.

«Він запропонований як міцна основа для подальших переговорів», — написав він у X.

«Він ґрунтується на пропозиціях російської сторони. Але також ґрунтується на попередніх і поточних пропозиціях України».