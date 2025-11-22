Завтра Україна, США та формат E3 проведуть консультації в Швейцарії

Президент України провів тривалу розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо дипломатичних кроків у плануванні мирного процесу. Про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що під час розмови зі Стармером сторони детально обговорили нюанси дипломатичної роботи у межах планування мирного процесу. Він подякував британському суспільству за підтримку та наголосив на важливості подальшої координації.

За словами глави держави, уже завтра у Швейцарії працюватимуть радники України, Сполучених Штатів та формату E3 – Британії, Франції й Німеччини. Зеленський зазначив, що абсолютна більшість європейських лідерів готові долучатися до процесу та сприяти досягненню тривалого миру.

Президент підкреслив, що консультації тривають на різних рівнях, і активність кожного партнера має значення.