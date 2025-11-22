        Новини

        Захід України накриє мокрий сніг і ожеледиця: прогноз на 23 листопада

        Сергій Бордовський
        22 Листопада 2025 21:03
        Ілюстративне фото / Ігор Піддубний/Facebook
        Ілюстративне фото / Ігор Піддубний/Facebook

        23 листопада в Україні очікується різнопланова погода: мокрий сніг і ожеледиця на заході та весняне тепло на півдні. Про це повідомила Наталка Діденко.

        Синоптикиня зазначає, що найскладніші погодні умови 23 листопада очікуються у західних областях України: мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. За словами Наталки Діденко, на півночі місцями буде невеликий дощ, а ввечері на Житомирщині та Київщині можливий мокрий сніг.

        На сході істотних опадів не прогнозують. На півдні дощ імовірний лише в Одеській області. У центральних регіонах опади очікуються на Вінниччині (подекуди з мокрим снігом) та Черкащині, тоді як на Полтавщині, Дніпропетровщині та у Кропивницькому з районами буде без істотних опадів.

        Температура повітря вдень на заході становитиме +1+5 градусів, у північних областях +4+8. На решті території пануватиме весняне тепло — +10+15 градусів, а на півдні до +17 градусів.

        У Києві буде хмарно та волого, вдень до +7 градусів, а ввечері очікується потепління до +9.

        Діденко додає, що погода складна і для прогнозування, і для самопочуття, проте головне — мати відповідне взуття й одяг, необхідні ліки та віру, що все буде по-нашому.


