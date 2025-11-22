Ворог намагався обійти Покровськ малими групами — усі вони знищені

Російські війська продовжують зосереджувати основні сили на Покровському напрямку, однак не можуть прорвати оборону українських підрозділів, повідомили в Угрупованні військ «Схід». Через неможливість просунутися всередину міста окупанти намагаються обійти Покровськ.

Зокрема, противник малими групами намагався вийти до населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська, але всі ці групи були виявлені та знищені. Українські сили продовжують утримувати визначені рубежі в північній частині міста та контролюють позиції південніше залізниці, важливі для подальшої деокупації.

У самій Покровсько-Мирноградській агломерації тривають пошуково-штурмові дії за участю підрозділів Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, штурмових полків та інших складових Сил оборони. Протягом останніх днів окупанти намагалися просунутися в центральну частину Покровська, використовуючи густий туман, однак їх ліквідовують у міській забудові.

Сили оборони перерізають логістичні шляхи противника поблизу Покровська й посилюють інженерні загородження на інших напрямках. У районі Мирнограда ворог також пробує діяти малими групами, але українські військові вчасно виявляють і знешкоджують їх. Українські підрозділи впевнено утримують оборону, а до Покровська та Мирнограда організовуються додаткові логістичні маршрути.

Ворог зазнає найбільших втрат саме на цьому напрямку та змушений задіювати оперативні резерви. Сили оборони продовжують комплексні заходи для ефективного ураження та виснаження противника.