Ґрету Тунберг заарештували на пропалестинському протесті в Лондоні

23 грудня британська поліція заарештувала шведську активістку Ґрету Тунберг у Лондоні під час пропалестинського протесту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на британську групу Prisoners for Palestine.

Тунберг заарештували за Законом про тероризм за те, що вона тримала плакат із написом “Я підтримую в’язнів Palestine Action. Я виступаю проти геноциду”.

Британський уряд визнав Palestine Action терористичною організацією.

Правоохоронці повідомили, що ще двох людей було заарештовано за кидання червоної фарби в будівлю. За словами речника поліції, 22-річна жінка пізніше прибула на місце події та була заарештована за демонстрацію плаката на підтримку забороненої організації.

Prisoners for Palestine, яка підтримує деяких затриманих активістів, що оголошували голодування, заявила, що будівлю обрали мішенню, оскільки нею користувалася страхова компанія, яка, за їхніми словами, надавала послуги британському підрозділу ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems.

Активістка Ґрета Тунберг: що про неї відомо

22-річна Ґрета Тунберг стала відомою після того, як у 2018 році почала проводити щотижневі кліматичні протести перед шведським парламентом.

Минулого року Тунберг виправдали у справі про порушення громадського порядку у Великій Британії після того, як суддя постановив, що поліція не мала повноважень заарештовувати її та інших учасників протесту в Лондоні роком раніше.

У жовтні Тунберг затримали разом із 478 іншими людьми та депортували з Ізраїлю після того, як вона приєдналася до активістського конвою суден Global Sumud Flotilla, який намагався дістатися Гази з гуманітарною допомогою.