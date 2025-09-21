Ізраїль відкинув рішення Британії, Канади та Австралії про визнання Палестини

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що категорично не сприймає одностороннє рішення Великої Британії, Канади та Австралії про визнання палестинської держави.

«Це рішення не сприяє миру, а навпаки — ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного врегулювання у майбутньому», — йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому у X.

У МЗС також назвали Палестинську національну адміністрацію «частиною проблеми, а не частиною рішення» та закликали Лондон, Оттаву й Канберру зосередитися на тиску на ХАМАС, аби домогтися звільнення заручників і негайного роззброєння угруповання.

Нагадаємо, Австралія, Велика Британія та Канада оголосили про визнання Палестини як незалежної держави.