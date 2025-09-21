        Політика

        Ізраїль відкинув рішення Британії, Канади та Австралії про визнання Палестини

        Віктор Алєксєєв
        21 Вересня 2025 20:24
        Ілюстративне фото / Фото з X @HuntersOfNazis
        Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що категорично не сприймає одностороннє рішення Великої Британії, Канади та Австралії про визнання палестинської держави.

        «Це рішення не сприяє миру, а навпаки — ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного врегулювання у майбутньому», — йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому у X.

        У МЗС також назвали Палестинську національну адміністрацію «частиною проблеми, а не частиною рішення» та закликали Лондон, Оттаву й Канберру зосередитися на тиску на ХАМАС, аби домогтися звільнення заручників і негайного роззброєння угруповання.

        Нагадаємо, Австралія, Велика Британія та Канада оголосили про визнання Палестини як незалежної держави.


