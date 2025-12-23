СБУ викрила схему втечі ухилянтів за кордон через газову трубу на Закарпатті

На Закарпатті Служба безпеки викрили схему переправлення за кордон ухилянтів через неробочу газову трубу. Організаторів схеми затримали, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, 62-річний перевізник зі Львова доставляв військовозобов’язаних чоловіків на Закарпаття, а потім прокладав їм маршрут втечі до Європи через газову трубу, яка не функціонує.

Ділок працював спільно зі своїм знайомим із Покровська, який мігрував до Євросоюзу. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

Також СБУ викрила ще кілька схем для ухилянтів. В Одесі правоохоронці затримали одразу чотирьох ділків, які організували підпільний “трансфер” військовозобов’язаних до Придністров’я. До групи входив дезертир, який під виглядом військовослужбовця перевозив чоловіків у багажнику власного авто.

А у Дніпрі затримано двох безробітних віком 51 та 59 років, які нелегально переправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу лісовими стежками.

Фігурантам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення через державний кордон;

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 — пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою;

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 — організація підроблення документів та збуту, вчинена за попередньою змовою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.