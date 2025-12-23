ДТП за участі інкасаторів та 15-річного мотоцикліста в Ужгороді: в поліції розповіли подробиці

Увечері 22 грудня в Ужгороді сталася ДТП за участі інкасаторського авто та мотоцикла, внаслідок якої тілесні ушкодження дістав 15-річний водій байка. Обидва транспортні засоби поміщено на спецмайданчик поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Інформація про ДТП на вулиці Загорській в Ужгороді надійшла від учасника зіткнення, водія інкасаторського мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

Реклама

Реклама

Встановлено, що водій інкасаторського авто, 34-річний ужгородець, рухаючись вулицею Загорською, на перехресті почав виконувати поворот ліворуч. У цей момент назустріч транспортному засобу рухався мотоцикл Honda під керуванням 15-річного хлопця.

Зі слів водія мікроавтобуса, мотоцикліст рухався на відносно великій швидкості та без увімкнених фар.

“Перед автомобілем неповнолітній водій мотоцикла впав на правий бік, після чого в такому положенні зіткнувся з лівою передньою частиною бампера мікроавтобуса, який на той момент уже повністю зупинився”, – розповіли в поліції.

Внаслідок аварії неповнолітній водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом нижньої щелепи, відкритий перелом кісток носа та рвані рани губ. Постраждалого госпіталізували.

Наразі відомо, що підліток керував незареєстрованим транспортним засобом, не маючи відповідних документів на право керування, а також без шолома.

Обидва транспортні засоби правоохоронці вилучили та помістили на спецмайданчик. За даними експертизи, водій Mercedes-Benz був тверезий. У неповнолітнього мотоцикліста працівники медзакладу відібрали зразки крові для перевірки на стан сп’яніння.

Інформацію про ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо притягнення до відповідальності батьків неповнолітнього за неналежне виконання обов’язків з виховання дитини.