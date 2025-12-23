        Кримінал

        У квартирі киянки, яку покусав “домашній” вовк, правоохоронці знайшли мертву лисицю

        Галина Шподарева
        23 Грудня 2025 17:04
        Обшук вдома у підозрюваної у жорстокому поводженні з тваринами / Фото: Поліція Києва
        Обшук вдома у підозрюваної у жорстокому поводженні з тваринами / Фото: Поліція Києва

        Жителька Києва, у якої напередодні зоозахисники вилучали з квартири агресивного вовка, тримала вдома й лисицю, яку знайшли мертвою.  Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        В інтернеті було опубліковано відео, як зоозахисники вилучають з оселі жительки Оболонського району вовка, який напав та покусав свою 55-річну хазяйку.

        Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України та під час подальших слідчих дій виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці.

        Встановлено, що обох хижаків жінка придбала через інтернет та утримувала в непридатних умовах. За вказаним фактом триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини.

        “Правоохоронці звертатимуться у відповідні служби щодо вирішення питання подальшого утримання інших тварин, які перебувають у квартирі”, – зазначили в поліції.

        Поліція вдома у підозрюваної у жорстокому поводженні з тваринами / Фото: Поліція Києва

