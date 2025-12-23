У Нижньому Новгороді у РФ на судноремонтному заводі горить плавкран, є загиблий

Сьогодні, 23 грудня, у російському місті Нижній Новгород сталося загоряння на території “Борської судноремонтної компанії”. Відомо про одного загиблого співробітника.

Про це пишуть росЗМІ.

За попередньою інформацією, на плавкрані загорілося паливо на площі 100 кв. м. Як повідомили в МНС, на пожежі загинула одна людина.

Реклама

Реклама

За попередніми даними, полум’я охопило кран під час робіт судноплавної компанії. Вогонь вдалося локалізувати, триває гасіння. На місці працюють 15 одиниць техніки та 48 рятувальників.

Обставини та причини загоряння встановлюються.