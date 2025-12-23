F-16 перехопили більшість російських крилатих ракет під час нічної атаки РФ, — Ігнат

Під час масованої російської атаки у ніч на 23 грудня сили протиповітряної оборони України знищили 34 із 35 крилатих ракет. Основну роль у відбитті удару відіграли пілоти тактичної авіації, зокрема винищувачів F-16.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Окрім F-16 російську повітряну атаку сьогодні відбивали Mirage-2000, МіГ-29, Су-27, безпілотники-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

“Противник випустив таку велику кількість засобів повітряного нападу. Географія цієї атаки була велика – аж до Львівської області. Також постраждала Одещина. Бойова робота велась на Хмельниччині, Тернопільщині, Житомирщині”, – сказав Ігнат.

У Повітряних силах підкреслили недостачу ракет для української протиповітряної оборони.

“Переважну більшість перехоплено пілотами тактичної авіації. Саме льотчики F-16 долучились сьогодні до відбиття цього удару крилатих ракет. Хочу наголосити, що ракети – як авіаційні класу “повітря-повітря”, так і ракети, які до наших систем протиповітряної оборони, – це доволі дефіцитний товар для нас на сьогодні”, – зазначив начальник управління комунікацій командування ПС.

Нагадаємо, 23 грудня під час нічної атаки на Україну росіяни застосували 635 дронів і 38 ракет. Найбільше постраждали енергооб’єкти у західних регіонах.