Сьогодні Україну атакували 635 БПЛА і близько 40 ракет

У ніч на 23 грудня (з 18:00 22 грудня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:

635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, (близько 400 із них – «шахеди»);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

35 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.

“За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:

587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.

Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються)”, – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує атаку безпілотниками.