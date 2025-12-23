Росіяни вдарили по підприємству на Полтавщині: двоє поранених

СБУ викрила схему втечі ухилянтів за кордон через газову трубу на Закарпатті

“Сьогодні вдень на Полтавщині кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги. Під час однієї з них росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 23 грудня, росіяни завдали ударів по Полтавській області. Зафіксовано влучання по підприємству, двоє поранених.