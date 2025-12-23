Росіяни вдарили по підприємству на Полтавщині: двоє поранених

Сьогодні, 23 грудня, росіяни завдали ударів по Полтавській області. Зафіксовано влучання по підприємству, двоє поранених.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
“Сьогодні вдень на Полтавщині кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги. Під час однієї з них росіяни завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді”, – йдеться в повідомленні.
Двом людям, які зазнали поранень внаслідок удару, медики надають допомогу.
На місці працюють усі відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі.