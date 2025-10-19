В Ізраїлі заявили про “грубе порушення” перемир’я — бойовики атакували військових у Рафаху секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що група озброєних бойовиків здійснила напад на ізраїльських військових у Рафаху у неділю, попри чинну угоду про припинення вогню.

Як повідомляє The Times of Israel, у заяві IDF зазначено, що напад стався у південній частині міста, коли ізраїльські війська дотримувалися умов перемир’я. Армія назвала цей інцидент «кричущим порушенням» домовленостей і заявила, що сили відповіли на атаку вогнем.

«Терористи відкрили вогонь по ізраїльських військових у районі Рафаха, у порушення режиму припинення вогню», — йдеться в офіційній заяві армії.

Військові повідомили, що внаслідок атаки є постраждалі серед ізраїльських солдатів, але точна кількість поранених наразі не розголошується. Армія проводить розслідування інциденту та уточнює, яка саме терористична група причетна до нападу.

Режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набув чинності кілька днів тому після успішного посередництва США, Єгипту та Катару. Сторони домовилися про тимчасове припинення бойових дій і обмін полоненими, однак інцидент у Рафаху може поставити угоду під загрозу.

Ізраїльські посадовці раніше попереджали, що будь-які атаки під час перемир’я розцінюватимуться як порушення домовленостей і можуть викликати відновлення військових дій.